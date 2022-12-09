Öğrenciler ücretsiz taşınmaya başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen deprem sonrasında, okullardaki hasar sebebi ile kapatılan 4 okulun öğrencileri farklı okullara ücretsiz şekilde taşınıyor.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremden etkilenen bazı okullarda ileri derecede teknik alt yapı araştırması yapılacağından dolayı bazı okullarda eğitim öğretime ara verdi. Bu okullarda bulunan öğrencilerin ise kentte bulunan diğer okullara gönderilmesi kararlaştırıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamaları sonrasında Merkez Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu, Turgut Özal Anadolu Lisesi ve Arsal Anadolu Lisesi okul binalarında inceleme yapılması kararlaştırıldı. Karar sonrasında öğrenciler yeni okullarına gidebilmeleri için ücretsiz taşıma faaliyetleri ile ilgili planlamalar yapıldı. Yapılan planlamalar çerçevesinde Şehit Özgür Işık İlkokulu ve Anaokulunun 304 öğrencisi 15 araç ile Hikmet Akın Ortaokulu ve Körpeşler Anaokuluna, köylerde ikamet eden 206 Anadolu Lisesi öğrencisinin 28 araçla, pansiyonlarda yatılı kalan 125 öğrencinin de 11 araçla yeni okullarına taşınma işlemi başlatıldı.

“Bugün itibari ile taşımalar başlatıldı”

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bununla beraber, Turgut Özal Anadolu Lisesi ve Arsal Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 1.414 öğrencinin ikamet ettikleri mahalle merkezlerinde belirlenen 47 noktadan 89 servis aracıyla taşınması için yapılan planlamaya göre ihale çalışmaları tamamlanmıştır. Her iki okulumuzda öğrenim gören ve özel servis araçlarıyla ya da kendi imkânlarıyla ulaşım sağlayan öğrencilerimiz 09 Aralık Cuma gününden itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla okullarına taşınacaklardır. Okullarımızda ikili öğretim uygulaması yapıldığından pansiyonlarda kalan yatılı öğrencilerimiz haricindeki diğer öğrencilerimize öğle yemeği hizmeti verilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.