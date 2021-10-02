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Öğrenciler sorulan soruları tek tek cevapladı

DÜZCE (İHA) – Okul ziyaretlerine devam eden Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı’ya bağlı Dipsizgöl köyünde bulunan İlkokul ve Ortaokulu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere çeşitli sorular soran Vali Atay’a, çocuklar tek tek cevap verdi.

DÜZCE 02.10.2021, 10:21
Öğrenciler sorulan soruları tek tek cevapladı

DÜZCE (İHA) – Okul ziyaretlerine devam eden Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı’ya bağlı Dipsizgöl köyünde bulunan İlkokul ve Ortaokulu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere çeşitli sorular soran Vali Atay’a, çocuklar tek tek cevap verdi.

Okulların yüz yüze eğitime başlamasının ardından öğrencilerin heyecanına ortak olan Düzce Valisi Cevdet Atay, köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor. Daha önce Beyköy, Gölyaka ve Merkez köylerini ziyaret eden Atay son olarak Kaynaşlı’da Dipsizgöl köyünde bulunan ilkokul ve ortaokulu ziyaret etti. Vali Atay ilkokulu ziyaretinde öğrencilere çeşitli sorular sorarken, miniklerde soruları tek tek cevapladı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Atay daha sonra Dipsizgöl ortaokulunu ziyaret etti. Burada da öğrencilerin derslerine giren Atay, yaptıkları ödevleri inceledi. Atay daha sonra okul yöneticilerinden okulla ilgili bilgiler aldı.

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