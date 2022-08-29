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Öğrenciler özel yetenek sınavında limitleri zorladı
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü, 2022-2023 Akademik Dönemi Özel Yetenek Sınavı’nı tamamladı.
DÜZCE 29.08.2022, 22:03
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü, 2022-2023 Akademik Dönemi Özel Yetenek Sınavı’nı tamamladı.
Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sınavda, öğrenciler jüri üyelerinden tam not almak için yeteneklerini sonuna kadar zorladı. Performansların değerlendirilmesinin ardından 115 başvurudan 20 başarılı öğrenci, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü’nde eğitim alma hakkı kazanacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
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|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Galatasaray
|4
|7
|7. Trabzonspor
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|6
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Giresunspor
|4
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|3
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Samsunspor
|3
|5
|6. Gençlerbirliği
|3
|4
|7. Keçiörengücü
|3
|4
|8. Boluspor
|3
|4
|9. Göztepe
|3
|4
|10. Sakaryaspor
|2
|3
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
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|7
|6. Chelsea
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|7
|7. Newcastle
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|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
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|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
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|5
|12. Crystal Palace
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|4
|13. Southampton
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|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Villarreal
|3
|7
|5. Osasuna
|3
|6
|6. Real Sociedad
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|6
|7. Mallorca
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|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
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|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
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|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
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|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
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|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|2
|0
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