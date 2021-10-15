Öğrenciler önce sanat sonra tarihle buluştular

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, okullara yönelik bünyesinde başlattığı etkinlikleri sürdürüyor. Öğrencileri sanatsal etkinliklere yönlendiren Çocuk kulübü, miniklerin tarihimizi de eğlenerek öğrenmesine aracılık ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin vizyonunu değiştirme yönünde attığı adımların yanı sıra gerek sportif gerekse de eğitici sanat manasında da şehre vizyon katacak çalışmaların önünü açıyor. Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü aracılığı ile çocuk ve gençleri sanat ve tarihle buluşturmak için önemli adımlar atıyor. ‘Sanat Şehri Düzce’ çalışmalarını farklı bir perspektif üzerinden tüm Düzce’ye yaymak ve küçük yaştan başlayarak eğitmek amacıyla çalışmalarına hız veren Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, bünyesinde gerçekleştirdiği rutin çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bahçeköy İlköğretim Okulunu ağırladılar

Atölye eğitimlerinin yanında yaz döneminde telafi eğitimlerine katılan öğrencileri de unutmayan ve etkinliklerine dahil eden kulüp, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte çalışmalarını arttırdı. Bu kapsamda kulübün son misafirleri Bahçeköy İlköğretim Okulu öğrencileri oldu. Minik öğrencileri çatısı altında ağırlayan Çocuk Kulübü, ilk olarak sinema şenliği ile keyifli anlar geçirmelerini sağladıkları çocukları daha sonra ise tarihle buluşturdu. Konuralp bölgesinde bulunan Antik Tiyatroyu ziyaret eden öğrenciler, meraklı gözlerle yapılan çalışmaları izledi. Minikler, tarihi M.Ö. 3. Yüzyıla dayanan bölgeye yönelik kendilerine verilen bilgileri de hayranlıkla dinledi.

Ziyaretin sonunda öğrenciler hep birlikte balon uçurarak, Çocuk Kulübü tarafından kendileri için hazırlanan sanat ve tarihle dolu bir günü keyifle tamamladı.