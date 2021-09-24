Öğrenciler kütüphane ile tanıştı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi’nin başlattığı ‘Kütüphanede buluşalım’ etkinliği kapsamında Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu öğrencileri kütüphaneye giderek kitaplarla tanıştı.

Düzce’de öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının artırılması kapsamında başlatılan ‘Kütüphanede buluşalım’ etkinlikleri devam ediyor. Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Ay’ın önderlik ettiği etkinlikte öğrenciler kütüphane ile tanıştırılıyor. İlk olarak öğrenciler kütüphaneye geldiklerinde kuklalı masal gösterisi yapılıyor. Daha sonra müzikli oyunlar, karaoke ile şarkılar, dans ve kütüphane oryantasyonu yapılıyor. Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu öğrencileri de yaptıkları etkinliklerde gönüllerince eğlenmelerinin ardından kütüphane ile tanışarak kitapları inceledi.