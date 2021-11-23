Öğrenciler katıldıkları fuarda önemli deneyimler kazandı

Düzce Üniversitesi Gastronomi Topluluğu öğrencileri, İstanbul 8. Restoran Otel ve Yiyecek İçecek Fuarı’nı ziyaret ederek eğitim ve sektörel anlamda önemli bir deneyim elde etti.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Vedat Kayış birlikte 44 öğrencinin katılım sağladığı fuarda, farklı markaların farklı tatlarının tadımı yapılarak sektör temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulunuldu. Öğrenciler; yiyeceklerin ve içeceklerin kökeni, modernize yöntemleri, saklama ve piyasaya sunulma koşulları gibi birçok konuda önemli bilgiler edindi.

Sektörde kullanılan ekipmanları daha yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, bu ekipmanların nerede ve nasıl kullanıldığı ve hangi yemeklerin pişirildiği konusundaki soru işaretlerini de giderme olanağına kavuştu. Sektörde çalışmış ve ünlenmiş birçok şefle iletişime geçme fırsatı sunun fuarda öğrencilerle, sektörün şu anki ve gelecekteki durumuyla ilgili de değerli bilgiler paylaşıldı.

Öğretim Görevlisi Vedat Kayış, öğrencilere sektör hakkında önemli fırsat ve deneyim sunan; kültürel, sosyal ve akademik olarak bilgi ve deneyim kazandıran fuara katılım sağlamalarında destek olan Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne, Yüksekokul Yönetimine, İdari ve Mali İşleri Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teşekkür etti.