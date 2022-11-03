Öğrenciler kampta bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Düzce Üniversitesi’nde bulunan öğrenciler arasında yaptığı seçimler ile 30 kız öğrenciye kamp yaptı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri Düzce’nin doğal güzelliklerinin tanıtılması amacı ile kamp serüveni başlattı. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerden seçilen 30 kız öğrenci ile Akçakoca’da kamp etkinliği gerçekleştirildi. Kamp programında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli sportif faaliyetlerde gerçekleştirildi. Kampın tamamlanmasının ardından çevre temizliği yapan kamp severler unutulmaz bir etkinlik yaşadı.