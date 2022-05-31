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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ne ülkemizde ne meclisimizde ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığı ile desteklemektedir."
Bakan Akar: "Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör nereden doğuyorsa, teröristler hunhar saldırılarını nerelerden ikmal ve takviye ediyorsa diyorum ki, oralar meşru hedeftir, caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerine yönelik terör eylemlerinde bir artış gözlemlenmektedir. Bu çerçevede yeni bir sınır ötesi ve ezici harekat mecburi hale gelmiştir."
Öğrenciler İstanbul’un Fethini kutladı
DÜZCE (İHA) – Düzce Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İstanbul’un Fethinin 569. yılını düzenlenen etkinlikle kutladı.
DÜZCE 31.05.2022, 10:28
DÜZCE (İHA) – Düzce Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İstanbul’un Fethinin 569. yılını düzenlenen etkinlikle kutladı.
İstanbul’un Fethinin 569. yılı Düzce’de Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan gösteri ile Kültür Merkezi’nde kutlandı. Programa Vali Cevdet Atay ile birlikte protokol üyeleri de yoğun katılım gösterdi.
Öğrencilerin hazırladığı İstanbul’un Fethi kutlamalarında çeşitli tiyatro oyunlarının yanı sıra sergilerde açıldı.