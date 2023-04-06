Öğrenciler iftarı depremzedeler ile açtı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin barındığı Mahpeyker Sultan Yurdu’nda öğrenciler, iftarını depremzedeler ile yaptı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Mahpeyker Kız öğrenci yurdunda konaklayan öğrenciler, iftarlarını bu sefer depremzedeler ile açtı. Depremlerden etkilenip Düzce’ye gelen ve evde yaşamaya başlayan depremzedeler için yemek hazırlayan öğrenciler, iftarı ailenin evinde birlikte açtı. Yer sofrasında depremzedeler ile buluşan öğrenciler, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını belirtti.