Öğrenciler için halı dokuma kursu açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde öğrencilere yönelik halı dokuma kursu açıldı.

Akçakoca Kız Yurdunda konaklayan öğrenciler için halı dokuma kursu başlatıldı. Öğrenciler; geleneksel halı dokumacılığında cevizden yeşilin tonlarını, soğandan koyu kahve ve turuncunun renklerini, adaçayından sarının tonlarının nasıl elde edildiğini öğrenmesinin ardından halı dokuma çalışmalarına başladı.