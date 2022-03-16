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Öğrenciler için halı dokuma kursu açıldı
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde öğrencilere yönelik halı dokuma kursu açıldı.
DÜZCE 16.03.2022, 11:33
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde öğrencilere yönelik halı dokuma kursu açıldı.
Akçakoca Kız Yurdunda konaklayan öğrenciler için halı dokuma kursu başlatıldı. Öğrenciler; geleneksel halı dokumacılığında cevizden yeşilin tonlarını, soğandan koyu kahve ve turuncunun renklerini, adaçayından sarının tonlarının nasıl elde edildiğini öğrenmesinin ardından halı dokuma çalışmalarına başladı.