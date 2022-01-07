Öğrenciler doğaya ilgilerini gösterdi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de öğrencilere doğa konusunda bilgilendirmeler devam ediyor. Ekipler son olarak ziyaret ettikleri Beyköy Ortaokulu’nda bulunan öğrencilere doğa konusunda geniş bilgilendirmelerde bulundu.

Dört bir yanı doğa olan, yeşil alanları çok olan ve bir çok biyoçeşitliliği bulunan Düzce’de öğrencilere doğa anlatılmaya devam ediliyor. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de ara tatil öncesinde öğrencilere doğa konusunda bilgilendirme eğitimlerine hız verdi. Her gün çeşitli okullara giderek öğrenciler ile bir araya gelen ekipler son olarak Doğa’nın tam içerisinde olan Beyköy Ortaokulu’nu ziyaret etti. Burada öğrenciler ile buluşan ekipler, doğa ve biyolojik çeşitlilik konuları ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu. Öğrenciler konuya ilgili olduğu gözlemlenirken öğrencilere bilgilendirmelerde bulunan eğitimciler eğitimden mutlu ayrıldı.