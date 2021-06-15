Öğrenciler doğada hem eğlenip hem öğrendiler

Düzce’de ortaokul öğrencileri Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasını ziyaret etti. Öğrenciler ziyarette hem yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğini öğrenciler hemde doğada olmanın keyfini çıkarttılar.

Düzce’de özel bir okulun öğrencileri yaban hayatını yerinde görmek üzere Efteni Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette öğrencilere saha görevlileri yaban hayatı, biyolojik çeşitliliği ve Efteni Gölü’ndeki su kuşları hakkında bilgiler verdi. Doğa ile baş başa kalan öğrenciler ise keyifli anlar yaşadı.

Yetkililer; tabiat turizmi aktiviteleri kapsamında korunan alanlarda gezi, eğitim ve tanıtım faaliyetlerine devam edileceğini belirtirken Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasını ziyaret eden ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerine teşekkür etmeyi de unutmadılar.