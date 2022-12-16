Öğrenciler daha nezih şartlarda eğitim görecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ikili eğitimin sonlandırılması, öğrencilerin sağlıklı ve fiziki şartları iyileştirilmiş okullarda eğitimlerini sürdürmesi adına attığı adımlardan biri olan 24 derslikli Azmimilli İlkokulunun kaba inşaatı tamamlandı.

Düzce Belediyesi tarafından Azmimilli Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait arsa üzerinde geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Azmimilli İlkokulu inşaatında ince işçiliğe geçildi.

Aziziye Mahallesinde yapımı devam eden 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokuluyla birlikte eğitim sisteminin kalitesinin arttırılması amacıyla yapılan çalışmanın bir diğer ürünü olarak yapımına başlanan 24 derslikli ilkokulun kaba inşaatında sona gelindi.

Tamamlanmasıyla birlikte bölgeye canlılık kazandırmasının yanında özellikle şehir içinde yaşanan trafik sorunu da büyük ölçüde hafiflemiş olacak.