Öğrenciler camileri inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Zahidul Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Düzce’de camileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Düzce İl Müftülüğü tarafından başlatılan proje çerçevesinde ortaokul öğrencilerine camilerin tanıtımı yapılacak. Bu çerçevede Zahidul Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz, Eğitim Uzmanı Necmettin Kuzu ve cami görevlileri rehberliğinde Cedidiye ve Büyük Camiini ziyaret etti. Ziyaretin ardından çocuklara Diyanet Çocuk Dergisi verilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.