Öğrenciler arkeoloji müzesini gezdi

Düzce Üniversitesi’nin de yer aldığı Konuralp bölgesinde öğrenciler, Arkeoloji müzesinde incelemelerde bulundu. Konuralp Kız Öğrenci yurdunda kalan kız öğrencilerin ziyaret ettiği müzede tarihe yolculuk yapan öğrenciler bin 848 arkeolojik 491 etnografik ve 3 bin 898 sikke olmak üzere toplam 6 bin 237 adet tarihi eseri canlı görme fırsatı yakaladı. Ayrıca müzenin içerisinde oluşturulan uygulamalı tarihi eser arama parkurunda da tarihi eser arayan öğrenciler, müzenin tabanının yer alan eserleri de inceledi.