Öğrenciler Açılı olmak için ter döktü

Düzce Açı Eğitim Kurumları’nın ortaokul ve lise öğrencilerine burs olanağı sağlayacak sınavı yapıldı. İki gün süren sınavda öğrenciler yaptıkları sorulara göre Açı Eğitim Kurumlarında bursluluk kazanarak eğitim görecekler.

Düzce Açı Eğitim Kurumları, öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla bursluluk sınavı yaptı. Bu kapsamda sınava katılan öğrenciler başarı oranlarına göre yüzde 100’e varan eğitim bursu kazanma şansı yakalayacağı bursluluk sınavına Düzce’de 5-6-7-9-10-11’inci sınıflara giden 1325 öğrenci katıldı. 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapılan sınavlarda öğrenciler Açı Eğitim Kurumlarında burslu okuyabilmek için ter döktü.

Düzce merkezde bulunan Açı Eğitim Kurumlarında pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen sınav sonuçlarına göre öğrenciler bursluluk kazanacak.