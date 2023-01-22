Öğrenciler 112’yi tanıdı

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelleri, Beyciler İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere 112’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi, il genelinde okulları ziyaret ederek, öğrencileri bilgilendiriyor. Bu çerçevede, 112 Acil Çağrı Merkezi personellerinin son durağı Beyciler İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Öğrencilerle bir araya gelen personeller, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Programda öğrencilerle çeşitli oyunlar da oynanarak, acil çağrı merkezlerinin önemi anlatıldı.