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Öğrenci velilerinde konteyner
DÜZCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLKOKULU ÇALIŞAN VE VELİLERİ GÖSTERDİKLERİ DUYARLILIK İLE ÖRNEK OLDULAR.
DÜZCE 04.04.2023, 15:03
Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu çalışan ve velileri gösterdikleri duyarlılık ile örnek oldular. Deprem bölgesine gönderilecek bir konteynerin maliyetini karşılayan veli ve çalışanlar, Vali Cevdet Atay ile birlikte alanda inceleme yaptı.
Depremzedelerin sıcak yuvalara kavuşmaları için Düzce’de kurulan 5 konteyner üretim merkezinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Düzce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu çalışan ve velileri duyarlılık örneği göstererek bir konteynerin maliyetini karşıladılar. Bağışçıları üretim merkezinde ağırlayan Düzce Valisi Cevdet Atay “Duyarlı davranışlarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.