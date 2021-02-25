Öğrenci topluluk başkanları görüş ve önerilerini anlattı

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın düzenlediği 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Kurulu Toplantısında öğrencilerimizin görüş ve önerileri dinlendi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney ve Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları başkanları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile görüşme fırsatı bulan öğrenci toplulukları başkanları, pandemi döneminde öğrenci toplulukları olarak yapmak istediklerini dile getirdiler. Eğitimin önemine değinen Rektör Çakar, salgının devam ettiği bu dönemde sağlık konusunda daha duyarlı davranmanın gerektiğini ve uzaktan eğitimin bir süre daha devam edeceğini dile getirdi. Öğrencilerin eğitimini ve hayatını kolaylaştıracak çalışmalarla bu süreci de en verimli şekilde atlatacaklarını söyleyen Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm istek ve çalışmalarının hayatın normal akışına dönmesi üzerine olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın konuşmasından sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, topluluk başkanlarından gelen istek ve önerileri dinledi. Gelen istek ve önerileri not alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, öğrencilerden gelen taleplerin; kendi fikirlerini hayata geçirebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri etkinliklerin düzenlenmesi yönünde olduğunu ifade etti. Öğrencilerin görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. M. Akif Öncü, yapılan çalışmaların pandemi sürecini en verimli şekilde kullanılmaya, öğrencilerin eğitiminde aksaklık olmamasına yönelik olduğunu ifade etti.

Birçok alanda topluluk var

Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları hakkında bilgi veren Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, Düzce Üniversitesi öğrenci topluluklarının faaliyetler düzenleyerek kendilerini geliştirmelerine büyük önem verdiğini söyledi. Düzce Üniversitesi’nde; sağlık, sosyal, sanat, fen, tıp, yaşam, teknoloji, eğitim ve spor gibi çeşitli alanlarda öğrenci toplulukları bulunduğunu ifade eden Tahir Güney, bu toplulukların; sosyal sorumluluk projeleri, kitap okuma ve kütüphane vb. mekanlar kurma kampanyaları, sanatsal aktiviteler, kültür ve tarih gezileri, sergiler, atölye çalışmaları, panel, söyleşi, konferans, tiyatro gibi yüzlerce etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Öğrenci topluluklarının gerçekleştirdikleri faaliyetlerle öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine öncü rol oynadığını söyleyen Güney, Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliği ile öğrenci topluluklarının kişisel gelişimleri ve kariyer planlamalarına katkı vermek için; proje yazma, etkili iletişim, liderlik vb. konularında eğitimler ve faaliyetler düzenlediklerini kaydetti.

Öğrenci Toplulukları Koordinasyon Toplantısı’nın çok verimli geçtiğini söyleyen Tahir Güney, öğrenci topluluklarının kendilerini tanıtacağı, etkinliklerin planlanacağı ve öğrenci toplulukları tarafından planlanan faaliyetlere desteklerinin süreceği gibi birçok konuda geleceğe yönelik kararların alındığı bilgisini paylaştı.

Üniversitemizin her alanda olduğu gibi öğrenci topluluklarının faaliyetlerine çok önem verdiğini ifade eden Tahir Güney, Üniversitemizin dışa açılan penceresi olarak gördüğü öğrenci toplulukları ile yakın çalışmalarını sürdüreceğini, öğrencilerin kariyerleri ile ilgili gelişimlerine ve yeni fikirlerin, buluşların, çalışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırladığını söyledi.