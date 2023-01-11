Öğrenci sayısı 6 kat arttı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversitenin 2022 faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak öğrenci sayısının 6 kat arttığını belirtti.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Rektör Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları İlhan Genç, Abdullah Taşkesen, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer ile kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

Basın temsilcilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Nedim Sözbir, halkı aydınlatan ve kamuoyunun haber alma özgürlüğüne büyük katkı sunan gazetecilerin kendileri için değerli ve önemli olduğunu vurguladı.

Personel sayısında 3, öğrenci sayısında 6 kat artış

2006 yılında kurulan üniversitenin, 33 bine yakın öğrencisi, 13 fakültesi, 33 araştırma merkezi ve hastanesiyle çok hızlı bir gelişim gösterdiğinin altını çizen Rektör Sözbir; personel sayısının 3 kat, öğrenci sayısının 6 kat, genel bütçenin 7 kat arttığına dikkat çekti. Geçen yıl itibariyle yüzde 98 doluluk oranına ulaştıklarını belirten Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin gelişim sürecine katkı sunan yöneticilere de teşekkürlerini iletti.

Üniversitenin kurumsal kimlik kılavuzu ile yenilikçi bir çalışmayı daha hayata geçirdiğini dile getiren Sözbir, logonun revize edildiğini ve aslına uygun şekilde yenilendiğini belirterek kurumsal kimlik kılavuzunun üniversitenin marka değerini artıracağına işaret etti.

“Kalite sayılardan önce geliyor”

80’in üzerinde ülkeden 2 bin 200 yabancı uyruklu öğrencinin Düzce Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü söyleyen Nedim Sözbir, sayıdan daha çok kaliteye önem verdiklerini ifade etti. 316 yatak kapasitesine sahip üniversitesi hastanesinin 45’den fazla servis ve ünitesiyle günlük 3 bine yakın hastaya poliklinik hizmeti sunduğu bilgisini paylaşan Sözbir, hastaneye ek bir bina daha kazandırmayı planlandıklarını dillendirerek tamamlanan ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgiler aktardı.

Bünyesindeki 64 firma ile katma değerli çalışmalar yürüten Düzce Teknopark hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sözbir, proje bütçesinin yıllar içinde ciddi büyüme gösterdiğini ifade etti.

“40’lı basamaklarda yer almak büyük başarı”

Düzce Üniversitesi’nin ülkemizde 218 üniversite arasında 40’lı basamaklarda yer almasını büyük bir başarı şeklinde nitelendiren Rektör Sözbir, üniversitenin diğer alanlarda gösterdiği başarı örnekleriyle sözlerini sonlandırdı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.