Nurettin-Haydar Zafer anısına güreşecekler

Düzce Belediyesi, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nurettin Zafer ile Haydar Zafer kardeşlerin isimlerini yaşatmak için geleneksel hale getirdiği Serbest Güreş Turnuvasının üçüncüsünü 22 Ocak 2023 Pazar günü düzenleyecek.

Düzce Belediyesi, Dünya güreş tarihine adını altın harflerle kazıyan Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin isimlerini yaşatmak aynı zamanda yeni şampiyonların Türk ve Dünya güreş tarihine kazandırılması adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu çerçevede, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl 26 Kasım da yapılması planlanan ancak 23 Kasım Düzce depreminden ötürü ertelenen Nurettin-Haydar Zafer U15 serbest güreş turnuvasının yapılması için hazırlıklarını tamamladı.

2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcular minderde boy göstereceği turnuva 22 Ocak 2023 Pazar günü saat 10.30 da Özkan Olcay Spor Salonunda gerçekleştirilecek.