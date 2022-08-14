Nuray Güngör, Konya’da altın madalya kazandı

Bu yıl Konya’da 5’incisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarına katılan halterci Nuray Güngör 2 altın madalya kazandı.

Konya’da 9 Ağustos’ta başlayan İslami Dayanışma Oyunları devam ediyor. Kadınlar 64 kilogramda yarışan Nuray Güngör, silkmede ve toplamda oyunlar rekoru kırarak 121 ve 218 kilogram ile 2 altın madalya kazandı. Güngör, koparmada ise 97 kilogram kaldırarak gümüş madalyaya ulaştı.