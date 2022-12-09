Normalleşmeye başlayan okullar temizlik denetimine girdi

DÜZCE (İHA) – Deprem sebebiyle 5 Aralık tarihine kadar kapalı kalan okullarda normalleşme süreci başlarken, ekiplerde temizlik denetimlerini tekrar başlattı.

Düzce’de meydana gelen deprem sebebi ile tüm okullar 5 Aralık tarihine kadar kapatılmıştı. Hafta başında açılan okullarda çocuklar derslere girmeye başlarken, okullarda ki normalleşmeler ile birlikte her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik denetimlerine de tekrar başlandı. Bu çerçevede Düzce il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı iş sağlığı ve güvenliği ekiplerince Çilimli Anaokulu’nda ’okulum temiz’ denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde okulda ki tüm teknik alt yapıların yanı sıra deprem sebebi ile herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı da kontrol edildi.