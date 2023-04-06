DÜZCE(İHA) – Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Başkanı Özel Çelik, ilk fotoğrafn 8 saat sürede çekildiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı tarafından düzenlenen “Neden Fotoğraf Çekiyoruz?” başlıklı etkinlikte Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Başkanı Özel Çelik, katılımcıları bilgilendirdi.

Çevrim içi olarak düzenlenen ve Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Filiz Dursun’un yönettiği programda; fotoğrafı, bir anın durdurulması şeklinde tanımlayan Özel Çelik, fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı. İlk fotoğrafın 8 saat sürede çekildiğini hatırlatan Çelik, ilerleyen teknoloji sayesinde saniyenin 4 bine biri süresinde bile çok net ve kaliteli fotoğraflar çekilmeye başlandığını dile getirdi.

Fotoğrafçılıkta; diyafram, enstantane ve iso gibi kavramların kullanım ayarlarını da anlatan Çelik, fotoğrafın ilk zamanlarda zengin ve elit aristokratik grupların kendi portrelerini çektirdiklerini ve sanatsal amaçlı kullandıklarını, daha sonra savaşlarında başlaması ile savaşlarda kullanılmaya başlandığını ve böylelikle fotoğrafçılığın hem habercilik hem de belge niteliği taşımaya başladığını söyledi.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği Başkanı Özel Çelik, kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür ederek sunumunu sonlandırdı.