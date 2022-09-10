Necdet Çiçek görevden alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Remi Gazetede yayımlanan kararlara göre Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek görevinden alındı.