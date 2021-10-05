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Narkotik köpeği şüphelenince, uyuşturucu madde yakalandı

Düzce’de narkotik köpeğiyle yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, köpeğin tepki vermesi üzerine aradıkları bir şahısta uyuşturucu madde ele geçirdi.

DÜZCE 05.10.2021, 12:50
Narkotik köpeği şüphelenince, uyuşturucu madde yakalandı

Düzce’de narkotik köpeğiyle yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, köpeğin tepki vermesi üzerine aradıkları bir şahısta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Düzce’nin Çilimli ilçesi Yenivakıf Köyü’nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir araca narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta ve M.K. isimli şahsın üzerinde arama yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada şahsın üzerinden 4 gram içime hazır kubar esrar maddesi yakalandı. Şahsın Çilimli İlçesi Hazırdere Köyü’nde bulunan evinde de arama yapan ekipler burada da 18 gram kubar esrar ve 8 gram esrar tohumu yakaladılar.

M.K. isimli şahıs alınan ifadesinin ardımdan serbest bırakıldı.

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