Nanoparçacıkların kullanımı değerlendirildi

Düzce Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTEM) tarafından düzenlenen termal akışkan sistemlerde nanoparçacık entegrasyonu ve kullanım zorlukları başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Ali Koşar’ın konuşmacı olduğu söyleşinin moderatörlüğünü DÜTEM ve Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Etem Gürel yürüttü. Nanoparçacıkların, özellikle son 20 yılda termal sistemlerde ısı transferini artırmaya yönelik çalışmalarda yaygın olarak kullanıldığını belirten Ali Koşar, bu parçacıkların mekanizmalarının çok iyi bir şekilde analiz edilmesine dikkat çekerek özellikle topaklanma ve stabilize problemlerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Nanoparçacıkların, çok farklı boyutlarda incelenmesinin önemine değinen Koşar, nanparçacıkların entegre edildiği akışkanlarda, uzun süreli stabilitenin sağlanmasıyla ilgili çalışmaların ön planda tutulmasının altını çizerek termal sistemlerde nanoparçacıkların kullanımı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.