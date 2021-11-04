Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın organize ettiği “Müzik Durağı Konserleri” tüm hızıyla devam ediyor.

Kasım ayının ilk haftasındaki Müzik Durağı Konseri’nde, Düzce Üniversitesi Türk Müziği Bölümü öğrencisi Soner Arslan, Türk pop ve rock müziğinin sevilen şarkılarını seslendirdi. Başarılı bir sahne performansı sergileyen Soner Arslan’ın şarkılarına, Düzce Üniversitesi öğrencileri de eşlik etti.

Güneşli ve güzel bir sonbahar gününde bir araya gelen öğrenciler, vize sınavları öncesinde eğlenerek moral bulma fırsatı yakaladı. Konserin sonunda, Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hasan Mutlu, Soner Arslan’a teşekkür belgesi takdim ederek Müzik Durağı Konserleri’nin devam edeceğini dile getirdi.