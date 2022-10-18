Mutlu anneler, mutlu Bebekler için gebe okulu

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü, tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’nde başlatılan Gebe Okulu anne adaylarına eğitimler vermeye devam ediyor.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Gebe Okulunda gebeler için hazırlanan eğitim programında anne ve anne adayları için gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum süreci, anne sütü ve önemi, doğum sonrası anne psikolojisi, yeni doğan bebek bakımı gibi konularda eğitimler verildi. Eğitime Eylül ayında katılan anne adaylarına katılım belgeleri düzenlenen etkinlikle verildi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, çevre sorunları ile ilgili en önemli konuların başında beslenmenin geldiğini belirterek, “Şehirleşme, teknoloji, sanayi, tarım gibi değişen yaşam şartları insanoğlunun tüketim alışkanlıklarını beraberinde gıda üretim sistemlerimizi değiştirmiştir. Bu değişikliklerden etkilenen en önemli grup kuşkusuz çocuklar olmaktadır. Bebeklerin ve çocukların uygun beslenmesi için elverişli bir ortamın oluşturulması, toplumsal açıdan zorunludur. Emzirme ise baktığımızda bu zorunluluğu en güzel karşılayan uygulamadır. Ayrıca emzirme ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını iyileştirmeye yönelik anahtar yatırımlardan biridir. Unutulmaması gereken en önemli nokta; anne, bebek, aile, toplum, çevre ve ekonomi için artık faydalarından binlerce kanıt eşliğinde emin olduğumuz anne sütünden asla vazgeçmemektir. Anne sütü ve emzirmenin sadece bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesinin temel taşı değil aynı zamanda bir ülkenin kalkınmasının da temeli olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Dr. Yılmaz, Gebe Okulunda gebeler için hazırlanan eğitim programının ücretsiz olduğunu, anne ve anne adayları için eğitimler düzenlendiğini belirterek, “Anne ve anne adaylarımızın bilinçli gebelik süreci ve gebelik sonrası süreci yaşamaları için hastanemiz tarafından düzenli olarak yapılan eğitimlere tüm anne ve anne adaylarımızı bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.