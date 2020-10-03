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Mutfak dolabı üretim fabrikasında inceleme

DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY FABRİKA ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR. ATAY SON OLARAK GÜMÜŞOVA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE MUTFAK DOLABI ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA İNCELEMELERDE BULUNDU.

DÜZCE 03.10.2020, 09:58
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Mutfak dolabı üretim fabrikasında inceleme

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Organize Sanayi bölgesinde mutfak dolabı üretimi yapan fabrikada incelemelerde bulundu.

Düzce’de fabrikaları ziyaret ederek, iş verenlerle bir araya gelen Düzce Valisi Cevdet Atay son olarak Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde mobilya dolabı üretimi yapan fabrikayı ziyaret etti. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve beraberindeki heyet ile fabrikada yapılan çalışmaları inceleyen Vali Atay, işçilerle de bir araya gelmeyi ihmal etmedi. Vali Atay, fabrikada korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri de denetlerken, üretim faaliyetleri hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

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