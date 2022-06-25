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Musiki sevdalıları, bu yaz müziğe doyacak

Düzce’de 39 yıldır faaliyetlerine devam eden Musiki Derneği, pandemi döneminin ardından yaz konserlerine kaldığı yerden devam ediyor.

DÜZCE 25.06.2022, 15:58
Musiki sevdalıları, bu yaz müziğe doyacak

Düzce’de 39 yıldır faaliyetlerine devam eden Musiki Derneği, pandemi döneminin ardından yaz konserlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Düzce’de musiki severler tarafından 1983 yılında kurulan Düzce Musiki Derneği faaliyetlerine devam ediyor. Pandemi döneminde çalışmalarına ve konserlerine ara veren dernek, pandemi döneminin bitmesiyle düzenlediği yaz konseri ile musiki sevdalıları ile yeniden buluştu. Yaz mevsimi boyunca konserler verecek olan Düzce Musiki Derneği ilk konserini de 24 Haziran Cuma akşamı sunuculuğunu Ayşegül Aydın’nın üstlendiği gecede verdi. Sürprizlerin yanı sıra, koro ve solo performanslarla davetliler musiki dolu bir gece yaşadı.

Organizasyon sonrası açıklama yapan Dernek Başkanı Gönül Aydın, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, musiki eşliğinde Düzcelilere özlenen birlikteliği yaşatıp unutulmaz bir gece sunduğumuzu düşünüyoruz. Kıymetli hocamız Faruk Genç ve birbirinden değerli 30 öğrencimizin performanslarını sergilediği konserde bizleri yalnız bırakmayan tüm Düzce’li dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Düzce Musiki Derneği, yaz mevsimi boyunca vereceği konserler ile musiki severler ile bir araya gelecek.

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