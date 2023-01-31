MÜSİAD’ın yeni yönetimi projelerini ve hedeflerini Faruk Özlü’ye anlattı

MÜSİAD Düzce Şubesi olağan kongresinde başkanlığa seçilen Özgür Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü ziyaret ederek, projelerini anlattı.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, geçtiğimiz hafta yapılan olağan kongrede 2 dönem başkanlık yapan ve başkanlık süresi dolan Vefa Pehlivan’dan görevi devralmıştı. Özgür Sağlam ve yönetimi, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Düzce için hazırladıkları projeleri anlatan Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri Faruk Özlü’den destek istedi. Başkan Özlü, Özgür Sağlam ve yönetim kurulu üyelerini kutlayarak, Düzce’nin gelişimi için hayata geçirilecek her türlü projeye destek verdiklerini ifade etti. Ziyaretin sonunda ise Özgür Sağlam Faruk Özlü’ye plaket takdim etti.