MÜSİAD Yönetimi Vizyoner’21’de ünlü isimlerle bir araya geldi

MÜSİAD tarafından 2021 yılına damgasını vurmuş başarılı insanların iş dünyası ile bir araya geldiği MÜSİAD Vizyoner’21 zirvesine MÜSAİD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kuruluda davetli olarak katıldı. MÜSİAD Düzce Şubesi yönetimi 2021 yılına damgasını vurmuş isimlerin başarıları sırlarını dinledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından gerçekleştirilen Vizyoner’21 zirvesi, dijitali fark et, iklimi fark et, girişimi fark et, dönüşümü fark et ana başlıklarıyla düzenlendi. 2011 Nobel Barış Ödülü sahibi ve “Demir Kadın” olarak anılan Yemenli Aktivist Tawakkol Karman’dan Steven Young’a ve Prof. Dr. Temel Kotil’e kadar birçok isim konuşmalarıyla Vizyoner’21’de yer aldı. Zirveye davetli olarak katılan MÜSİAD Düzce Şubesi yönetim kurulu üyeleri de başarılı isimlerin hikayelerini kendi ağızlarından dinledi. İş dünyasının başarılı isimleri ile görüşmelerde yapan MÜSİAD Düzce Şubesi yönetimi, 2 gün süren toplantılarda Düzce iş ve sanayisi için temaslarda da bulundu.