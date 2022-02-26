MÜSİAD yönetimi Asmalı ile istişare yaptı

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi, MÜSİAD Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Mahmut Asmalı ile bölgesel gelişme projelerini istişare etti.

MÜSİAD Düzce Şubesi’nin ilin ve bölgenin kalkınması için yaptığı yoğun çalışmalar devam ediyor. Daha önce bölgede bulunan şube başkan ve yönetimleri ile bir araya gelen Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde de Genel Merkezi ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Mahmut Asmalı ile bir süre görüşen Vefa Pehlivan ve Yönetim Kurulu bölgesel çalışmalara yönelik fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca Düzce’nin gelişimine yönelik olarak hazırladıkları projeleri de Genel Başkan Asmalı’ya sunan Vefa Pehlivan ve Yönetim Kurulu, projeler konusunda da Mahmut Asmalı’dan destek istedi.

Ziyaretin sonunda ise Vefa Pehlivan ve Yönetim Kurulu, MÜSİAD Düzce Şubesi’nin de ortak olduğu Düzce Üniversitesinde üretilen bitkisel ürünler ile Düzce’nin yöresel ürünleri Genel Başkan Mahmut Asmalı’ya hediye ettiler.