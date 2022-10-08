MÜSİAD şubeleri iş görüşmeleri için bir araya geldi

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi, Sakarya şubesinin ev sahipliğinde yapılan işbirliği etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte ev sahibi Sakarya’nın yanı sıra 5 şubeye bağlı firmalar çeşitli iş bağlantısı görüşmeleri gerçekleştirdi.

MÜSİAD şubeleri arasında işbirliği yapılarak, iş hacimlerinin yükseltilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen İkili İş Görüşmeleri (B2B) projesi Sakarya Şubesi sahipliğinde gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Düzce, Karadeniz Ereğli, Gebze, Kocaeli Şubelerinin üyeleri bir araya gelerek hem ikili iş görüşmelerini gerçekleştirdi hem de iş bağlantılarını güçlendirdi.

İkili İş Birliği projesi hakkında bilgiler veren Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan, “MÜSİAD Sakarya Şubesinin ev sahipliğinde Sakarya, Düzce, Karadeniz Ereğli, Gebze ve Kocaeli MÜSİAD Şubelerindeki üye firmalarının katılımıyla B2B (İkili İş Görüşmeleri) programını gerçekleştirdik. Ev sahipliği yapan Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ve yönetimine, şube müdürü ve sekretaryasına, üyelerine ve katılım sağlayan tüm şube başkanları, yönetim kurulları ve katılımcı firmalara teşekkür ederim” dedi.