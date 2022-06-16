MÜSİAD istişare toplantısında bir araya geldi

Düzce Belediyesi ve MÜSİAD Şubesi tarafından gerçekleştirilen gençlerle iftarda buluşuyoruz programı istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda programa destek verenlere plaket verildi.

Düzce Belediye tarafından gerçekleştirdiği gençlerle iftarda buluşuyoruz değerlendirme toplantısı Mutfak Sanatları Merkezinde yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman ile MÜSİAD Düzce Şubesi yönetim Kurulu ve Genç MÜSİAD yönetimi katıldı. Toplantıda gençlerin programda ilettikleri sorunların yanı sıra yapılaması planlanan projelerde masaya yatırıldı.

İstişare toplantısının sonunda ise programa emeği geçenlere plaketleri verildi.