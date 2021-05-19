MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan’dan ’19 Mayıs’ mesajı

MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan, "Gazi Mustafa Kemal’in gençlerimize armağan ettiği bu önemli günün 102’nci yıl dönümünü mutluluk ve coşkuyla idrak ediyoruz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği; istiklal bilinci ile büyüyen siz asil ruhlu gençlerimize emanettir" dedi.

MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamasında Pehlivan, “19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Anadolu’nun bağımsızlık adımını atarak bağımsızlık mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal’in gençlerimize armağan ettiği bu önemli günün 102’nci yıl dönümünü mutluluk ve coşkuyla idrak ediyoruz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği; istiklal bilinci ile büyüyen siz asil ruhlu gençlerimize emanettir. Bizler Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği ailesi olarak, gençlerimizin sadece geleceğin değil, bugünün de ortakları ve sahipleri, geleceğin de sahipleri olduğu bilinci ile gençlerimize güveniyor ve destekliyoruz. Bu bağlamda gençlerimize bağımsızlık şuuru ile gençlerimizin geleceğine yatırım yapmayı, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmak olduğunu biliyoruz. Gençlerimizin damarlarındaki asil kan ve sahip oldukları milli ruh ve şuur ile ülkemizi bugünkü seviyesinden çok daha ileriye götüreceklerine inancımız tamdır. Tüm dünyayı etkisi alan pandemi sebebiyle Ramazan Bayramını bayram havasında kutlayamasak da, bu sürecin geçici olduğunu ve gelecek bayramları bayram tadında idrak edeceğimizden eminiz. Bedenen olamasa da kalben ve ruhen birlik olacak, bu günleri de atlatacağız. Benim buna inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; bize bugünü armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kutsal vatan topraklarımızın bütünlüğü ve milletimizin selameti için canlarını feda ederek şehadete intikal eden aziz şehitlerimizi ve şehadete şahitlik eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan tüm gençlerimizi, sporcularımızı ve halkımızı saygı ve özlemle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.