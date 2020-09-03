MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Pehlivan’dan üyelere destek

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, üye ziyaretlerinde, sektörün yaşadığı zorluklar ve çözüm önerileri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

MÜSİAD Düzce Başkanı Pehlivan, Genç MÜSİAD Başkanı Hakan Bekar ile birlikte üyeler Serkan Durnaoğlı, Salih Pak ve Nihat Koç’u iş yerlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde iş güvenliği konusunda sektörlerde işçi ve işveren eğitimleri ve saha uygulamalarının sağlıklı şekilde uygulanmasının önemi, ülkemizde pandemi ile yoğunlaşan e-ticaretin lojistik ve kargo hizmetlerinin ticarete kattığı değer, rekabet konusunda sağladığı avantajlar ve dezavantajlar değerlendirildi. Ayrıca ihracatta gümrük prosedürleri ve inşaat sektöründe yabancı yatırımcıların pandemi sürecindeki refleksleri ve Düzce’deki kentleşme ve mimari düzen de ele alındı.