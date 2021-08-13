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MÜSİAD Başkanı Pehlivan, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, aşırı yağış ve selden etkilenen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken bölgede arama, kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunan ekiplere de kolaylıklar diledi.

DÜZCE 13.08.2021, 14:12
MÜSİAD Başkanı Pehlivan, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, aşırı yağış ve selden etkilenen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken bölgede arama, kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunan ekiplere de kolaylıklar diledi.

Vefa Pehlivan, aşırı yağış ve selden etkilenen Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop halkına geçmiş olsun mesajı yayınladı. Pahlivan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop’ta yağış ve selden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, çalışmalarını sürdüren ekiplere kolaylıklar diliyorum. Cenab-ı Hak yaşanan bu afetlerden ülkemizi, milletimizi ve bütün insanlığı muhafaza etsin.”
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