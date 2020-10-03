Muhtarlıkta öğrenciler için ders noktası kurdu
DÜZCE’NİN AYDINPINAR KÖYÜ’NDE KÖY MUHTARI SİNAN GÜNDOĞDU, UZAKTAN EĞİTİM KAPSAMINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR SORUNUNU MUHTARLIKTA OLUŞTURDUĞU MERKEZLE ÇÖZDÜ. ÖĞRENCİLER İÇİN KENDİ EVİNDEN GETİRDİĞİ İKİ ADET BİLGİSAYAR İLE ÖĞRENCİLERE HİZMET VERMEYE BAŞLADI.
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Aydınpınar Köyü’nde köy muhtarı Sinan Gündoğdu, uzaktan eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin bilgisayar sorununu muhtarlıkta oluşturduğu merkezle çözdü.
Korona virüs nedeni ile okullara gidemeyen ve uzaktan eğitim alan öğrencilerden evinde bilgisayar olmayanlar için Düzce’nin Aydınpınar köyünde köy muhtarı Sinan Gündoğdu güzel bir proje başlattı. Gündoğdu kendi evinde bulunan bilgisayarları muhtarlığa getirerek hazırlıklarını yaptı. Öğrencilerin Akşam saatlerinde olan derslerini yapmaları için muhtarlık içerisinde iki bilgisayar kurulumu yaptı. Öğrenciler muhtarlığa giderek derslerini çalışabileceğini belirten Gündoğdu: “Öğrencilerimizin yanında olmak istedik. Böyle bir çalışma yaptık. İnşallah ilerleyen süreçlerde sayıyı biraz daha arttırabiliriz” dedi.
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|9
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