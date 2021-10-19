Muhtarlardan Vali Atay’a ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce’deki köy ve mahalle muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ettiler.

19 Ekim Muhtarlar Günü, çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Düzce’de de köy ve mahalle muhtarları Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ettiler.

Vali Atay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Görevlerini özveriyle yürüten tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor. Vatandaşlarımız ile devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir görev üstlenen tüm muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve esenlikler diliyorum” dedi.

Muhtarlarda Vali Atay’a teşekkür ettiler.