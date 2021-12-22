Muhtarlardan projelere tam destek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek kent için yapılan çalışmalara yönelik bilgilendirmede bulundu.

Her zaman muhtarlar ile dayanışma içerisinde faaliyetlerin yürütüleceğini söyleyen Başkan Özlü’nün projelerine muhtarlardan tam destek geldi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle muhtarları ile biraraya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Özlü, muhtarlara görev süresi boyunca Düzce için yaptığı projeler hakkında detaylı bilgiler aktarırken, mahallelerin sorunlarını da birinci ağızdan dinleme fırsatı yakaladı.

Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen toplantıya Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin’in yanısıra 56 mahalle muhtarı katılım sağladı. Toplantıya Düzce Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

Toplantının açılışında konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin, muhtarları misafir eden Başkan Özlü’ye teşekkür etti. Davete icabet eden muhtarlara teşekkür eden Başkan Özlü, göreve geldikleri ilk 6 ay içerisinde 56 mahalleye ziyaret gerçekleştirdiklerini, toplantılar yaparak sorunları bizzat dinlediklerini, bundan sonra da görüşmelerin daha sık yapılacağını kaydetti.

"Mahallelerin sorunları ile tek tek ilgileniyoruz"

Yaşanan pandemi sürecinin Düzce Belediyesini zorladığından bahsederek konuşmasına devam eden Başkan Özlü, “Tüm dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkileyen pandemi süreci çalışmalarımızı etkiledi. Pandemiyle ilgili süreçte 3 Milyon maske ürettik ve dağıttık. İlaçlama yaptık. Pandemiyle mücadelenin gerektirdiği hususları gücümüz yettiğince yerine getirmeye çalıştık. Düzce Belediyesi olarak bütün işlerimiz ya sözleşmeye bağlandı, ya ihalesi yapıldı ya da başladı ve tamamlandı. Bugün burada başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle beraber sizlerle birlikteyiz. Geçen süreci hep birlikte değerlendireceğiz” dedi.

Projelerin detaylarını paylaştı

5 Mahalleye pazaryeri yapımı konusundan Asar deresi yenileme, Düzce’nin içme suyu problemini kökten çözecek projenin detaylarından şebeke yenilenmesine birçok projenin de startının verileceğini ifade ederek konuşmasını sürdüren Özlü, “Asar Deresine yönelik muhteşem bir proje hazırladık. Düzce’nin en iyi projelerinden biri olacak. Pazaryerleri konusunda kararlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaları istişare ederek gerçekleştiriyoruz. Eski sanayi çarşısını taşıyoruz. Burada kötü görüntü vardı. Buraya yönelik uzun süredir üzerinde çalıştığımız projeyi tamamladık. Bunların yanı sıra modern stat projemizi de tamamladık. Şu an da belediyemizin imkanlarıyla Şıralık bölgesinde amatör sporlar içinde kullanılacak olan 3 bin kişilik yedek stat yapıyoruz. Mevcut stadyumun olduğu bölgeyi Gençlik ve Spor Bakanlığından alıyoruz. Buraya da Millet Bahçesi 2’yi kuracağız.

Başkan Özlü, konuşmasının ardından, sözü muhtarlara bırakarak, mahallelerin sorunlarını dinledi, birim müdürlerine gereken çalışmaların yapılması yönünde talimat verdi. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.