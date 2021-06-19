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Muhtarlara eğitim verildi

DÜZCE(İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Düzce’de bulunan köy ve mahalle muhtarlarına yönelik Kadına şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verdi.

DÜZCE 19.06.2021, 12:24
Muhtarlara eğitim verildi

DÜZCE(İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Düzce’de bulunan köy ve mahalle muhtarlarına yönelik Kadına şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verdi.

Düzce’de Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimleri devam ediyor. Daha önce bir çok kişi ve kuruluşa verilen eğitimler bu sefer Merkez Köy ve Mahalle muhtarlarına da verildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimi ŞÖNİM Müdürlüğü personeli Sosyolog Emine Barış verdi. Köy ve Mahalle muhtarlarının katılım sağladığı eğitim programında, muhtarlara Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığın nasıl oluşturulması gerektiği üzerine bilgiler verildi.
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