Muhacirlere sağlık eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerimizce şehirde ikamet eden yabancı uyruklu katılımcılara eğitim verildi.

Göç İdaresi Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde ve halk sağlığına yönelik bilgilendirme toplantıları dahilinde düzenlenen eğitimde, Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Meltem Pınar Karabel tarafından sağlığın ve sağlıklı yaşam, kadın- anne sağlığı-kadın hastalıklarında ön tanının önemi, aile planlaması ve üreme sağlığı ve çocuk ve ergen sağlığı, çocukluk çağı bulaşıcı hastalıkları, aşı ile önlenebilir hastalıklar konularında 40 yabancı katılımcıya eğitim verildi.