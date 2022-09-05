Müftü yardımcısı İzmirli göreve başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftü yardımcılığı görevine atanan Hasan İzmirli, görevine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan atamalar çerçevesinde Zonguldak’ın Devrek İlçe müftüsü olarak görev yapan Hasan İzmirli, Düzce Müftü yardımcısı olarak atandı. Zonguldak’ta ki görevinden ayrılarak Düzce’ye gelen İzmirli, görevine başladı.

Düzceli olan Hasan İzmirli, Kahire El Ezher Üniversitesi’nden mezun oldu. Cumayeri Sırtpınar köyünde imam hatip olarak görev alan İzmirli, Avusturya Viyana’da yurt dışı görevini yapmasının ardından ülkeye dönerek çeşitli ilçelerde ilçe müftüsü olarak görev aldı.