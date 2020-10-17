Son Dakika
Müdürlerden Kızılay şehidinin ailesine ziyaret
TÜRK KIZILAY'ININ SURİYE'DE Kİ İNSANİ YARDIM ELİ OLARAK GÖREV YAPARKEN, TERÖRİSTLERCE ŞEHİT EDİLEN MEHMET ARİF KIDIMAN’IN AİLESİNE KURUM MÜDÜRLERİNDEN ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
DÜZCE 17.10.2020, 10:04
1
DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay’ının Suriye’de ki insani yardım eli olarak görev yaparken, teröristlerce şehit edilen Mehmet Arif Kıdıman’ın ailesine kurum müdürlerinden ziyaret gerçekleştirildi.
Türk Kızılay’ın Suriye’nin El-Bab bölgesinde görev yaparken teröristlerce şehit edilen Mehmet Arif Kıdıman’ın ailesine kurum müdürlerinden ziyaret gerçekleştirildi. Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, SGK Düzce İl Müdürü Nemci Köroğlu ve İŞKUR İl Müdür Ferhat Acar, şehidin ailesi ile bir araya gelerek sohbet etti.
24°
kapalı
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2