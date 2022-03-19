Müdür Kırbaç, HEM’i ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Halk Eğitim Merkezini (HEM) ziyaret ederek merkezde bulunan kursları inceleyerek kursiyerlerle bir araya geldi.

Düzce’de vatandaşların çeşitli eğitimler aldığı Halk Eğitim Merkezi, faaliyetlerine devam ederken, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç’da merkeze giderek incelemelerde bulundu. İlk olarak devam etmekte olan hayat boyu öğrenme faaliyetler hakkında bilgiler alan Kırbaç, daha sonra kursiyerlerin atölyelerini ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Müdür Kırbaç, Müdür Hüseyin Can’dan merkezde düzenlenen kurslar ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.