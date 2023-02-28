MTA’nın kuruluşundan bugüne ilk kez uygulanan proje Düzce’de sona erdi

Jeotermal Sondaj Alanında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi” Düzce’de sona erdi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) kuruluşundan bugüne ilk kez uygulamaya alınan Jeotermal Sondaj alanında iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin fon sağladığı projede; sondaj alanında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) için teknik iyileştirme çalışmalarının yanı sıra sahada çalışanlar ve aileleri için konuyla ilgili eğitimler gibi katma değerli birçok faaliyet gerçekleştirildi. MTA Genel Müdürlüğü’nün kuruluşundan günümüze bu tarz bilimsel çalışmaların ilk kez uygulanması da projenin önemini gösteriyor. Proje ile İSG için teknik iyileştirme, elektronik ve dijital ortamlarla çalışanları takip ve izleme sistemleri kurulmasıyla çalışanların can güvenliğinin korunması gibi birçok noktada ülkemize ciddi faydaların sağlanması bekleniyor.

“Başkalarının en yüksek standardı, sizin en düşük standardınız olmalı”

Proje eş yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi, 1 Şubat 2021 tarihinde başladıkları projeyi bitirme aşamasına getirdiklerini ifade etti. Projenin, Türkiye’nin AB’ye uyum süreci reformları çerçevesinde gerçekleştiğini dile getiren Prof. Dr. Ekmekçi, maden sektöründeki sondaj sahalarında, iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. Sondaj alanında çalışanlara, ailelerine ve çocuklarına eğitim verilmesinin, projenin en önemli bileşeni olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İsmail Ekmekçi, konuşmasını kalite standartlarının önemini gösteren, “Başkalarının en yüksek standardı, sizin en düşük standardınız olmalıdır” sözleriyle sonlandırdı.

Proje Türkiye’de ses getirecek

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, değer üreten Düzce Üniversitesi’nin yeni bir değere daha imza attığını belirterek sözlerine başladı. Projenin başarıyla tamamlandığını ifade eden Rektör Sözbir, işçi sağlığına önem veren bu çalışmanın Türkiye’de ses getireceğine dikkat çekti. Projenin inşaat sektörüne de örnek olması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Sözbir, “Ülkemize ciddi katkı sağlayacak projenin gerçekleştirilmesinde emekleri olan Düzce Üniversitesi akademisyenlerine, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni, MTA Genel Müdürlüğü’nü tebrik ederim” şeklinde konuştu.