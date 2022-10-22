MTA, Düzce’de madencilik yapan firmaları denetledi

DÜZCE (İHA) – Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri Düzce’ye gelerek, Düzce’de madencilik yapan firmalara yönelik denetim başlattı. Ekipler ilk olarak Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti.

Düzce’nin bazı bölgelerinde maden arama çalışmalarını sürdüren özel firmalara yönelik Maden Tetkik Arama ekipleri denetleme için Düzce’ye geldi. MTA Marmara Bölge Müdürü Afşın Ekmekyapar, MTA Marmara Bölge Müdür Yardımcısı Adalet Turan Altunsoy ve MTA Genel Müdürlüğü Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Ayten Cesur Düzce’ye gelerek Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Düzce’de ki çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmenin ardından MTA ekipleri saha çalışmalarına ve denetlemelerine başladı.