MSM’de bir ayda 80 kursiyer eğitim aldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vizyon projelerinden biri olan Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) Akademi ile hem Düzce’nin hem de uluslararası mutfak kültürü öğretilmeye devam ediyor. Bir ay içerisinde 80 kursiyere eğitim ve sertifika verildi.

Düzce’nin gastronomi kenti olması için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün çabalarıyla açılan MSM’nin eğitim kolu olan MSM Akademi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Düzce’nin önemli aşçılarının yanı sıra alanlarında uzman aşçılar da ağırlanarak Düzceli yemekseverlerle buluşturuluyor. Ücretsiz olarak verilen yemek atölyelerinde bir ay içinde 80 kursiyer katıldı. Öte yandan eğitimlere katılanlara Başkan Özlü’nün imzasının bulunduğu katılım sertifikası veriliyor.

Uluslararası mutfak sanatları anlatıldı

Düzce MSM Akademinin son konuğu ise Gastronomi Uzmanı Berker Aktepe oldu. Genç yaşına rağmen özellikle uluslararası mutfak sanatlarında kendini geliştiren Aktepe, kursiyerleriyle Fransız mutfağının lezzetli tatlılarından Vol-au-Vent tatlısı ve İtalyanların dünyaca ünlü Ravioli yemeğini yaptı. Yemeklerin bütün püf noktalarını anlatan Gastronomi Uzmanı Aktepe, mutfak ve sunum konusunda da önemli bilgileri paylaştı. Kursiyerler yemek yapmanın yanı sıra tabaklamayı da öğrendi.